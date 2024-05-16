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NYT пише, що деякі країни НАТО обговорюють відправлення військових інструкторів в Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 23:36
NYT пише, що деякі країни НАТО обговорюють відправлення військових інструкторів в Україну
getty images

Деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: За даними NYT, Україна звернулась до США та інших держав Альянсу з проханням допомогти з навчанням 150 тисяч українських військових ближче до лінії фронту, аби прискорити їхнє розгортання.

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Військові посадовці США, яких цитує видання, визнають, що перенесення навчань в Україну дозволить американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, які відбуваються на українському фронті, що потенційно дасть їм змогу перейняти їхню підготовку.

Але від ухвалення цього кроку Штати стримує той факт, що напад на інструкторів країн Альянсу в Україні може означати потенційне задіювання статті НАТО про колективну оборону й потребуватиме використання додаткової протиповітряної оборони для їхнього захисту.

Однією з можливостей організувати навчання, пише NYT з посиланням на одного посадовця, може бути їхнє проведення у Львові, але це місто також неодноразово зазнавало ракетних атак Росії.

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Інші посадовці, яких цитують у матеріалі, вважають можливою підготовку великої кількості українських новобранців на полігонах у Німеччині та Польщі – як це відбувалось досі. Але перевезення такої кількості українських військових потребуватиме значних логістичних зусиль.

У межах цих дискусій, стверджує NYT, "інші союзники по НАТО, зокрема Британія, Німеччина і Франція, працюють над тим, щоб розмістити в Україні оборонних підрядників, які допоможуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій".

"Нинішні і колишні американські посадовці у сфері оборони заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невелика їх кількість уже була допущена до роботи над конкретними системами озброєнь, зокрема системою ППО Patriot, за дозволом Державного департаменту", – йдеться в матеріалі.

Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидають.

Теми: НАТО
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