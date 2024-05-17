ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил
Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні достатньої кількості ППО.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) повідомив 14 травня, що Україна була змушена компенсувати зменшення поставок зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), що дозволило російським розвідувальним дронам вільніше літати в тилові райони України, в тому числі над Харковом, і оптимізувати розвідувальний вогневий комплекс (РВК) російських військ.
RUSI заявив, що зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.
RUSI зазначає, що добре забезпечені українські війська раніше були здатні обмежити можливості російської розвідки протягом більшої частини повномасштабного вторгнення.
Російські війська проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти міста Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі Харкова і використовували удари планеруючих бомб, щоб забезпечити російські наземні маневри в Харківській області.
Російські війська, зокрема, використовували удари планеруючих бомб з тактичною метою під час захоплення Авдіївки. Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу та на передовій і розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує російське тактичне просування вздовж фронту.
Ключові висновки ISW за 16 травня:
- Українські офіційні особи повідомили, що українські сили стабілізують ситуацію вздовж північного кордону в Харківській області і що темпи російських наступальних операцій у цьому районі продовжують знижуватися.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську російські війська взяли в полон цивільних осіб та стратили їх.
- Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, розглядає відносини Росії з Китайською Народною Республікою (КНР) як вирішальні для його зусиль з подальшої мобілізації російської економіки та оборонної промисловості на підтримку затяжної війни в Україні.
- Путін також використав зустріч із Сі для просування відомих кремлівських наративів, що імітують зацікавленість у мирних переговорах і дипломатичному врегулюванні російського вторгнення в Україну.
- За повідомленнями, російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників глибоко в українському тилу через відсутність в Україні перехоплювачів протиповітряної оборони.
- Як повідомляється, українські війська провели успішні удари з безпілотників по російському оборонному заводу в Тулі в ніч з 15 на 16 травня.
- Російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі з березня 2024 року, ймовірно, завдали довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі та призвели до неодноразових відключень електроенергії.
- Російське інсайдерське джерело, яке раніше точно повідомляло про зміни в російському військовому командуванні, стверджує, що високопоставлені чиновники Міністерства оборони (МО) Росії змагаються за посаду начальника Генерального штабу.
- Кремлівські та грузинські чиновники просували розроблені Кремлем інформаційні операції, стверджуючи, що Захід організовує протести проти грузинського закону про "іноземних агентів" з метою повалення грузинського уряду.
- За повідомленнями, Туреччина і Росія використовують санкції Європейського Союзу (ЄС) для експорту російської нафти до ЄС, що дозволяє Росії продовжувати отримувати значні доходи від продажу нафти для фінансування своїх військових дій в Україні.
- За повідомленнями, Росія запустила супутник в рамках своєї програми з розробки ядерної протисупутникової зброї за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, в рамках підготовки Росії до майбутньої конфронтації з НАТО.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Липців, Вовчанська, Куп'янська та Донецька.
- Кілька російських опозиційних ЗМІ повідомили 16 травня, що голова комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов відхилив законопроект, який надавав би відстрочку від мобілізації певним російським цивільним особам, що, ймовірно, має на меті підтримати поточні та майбутні криптомобілізаційні зусилля.