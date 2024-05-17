Молдова засудила наміри російських "миротворців" провести навчання в Придністров’ї

Кишинів засудив намір російських "миротворців" у невизнаному Придністров'ї провести маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на миротворчих постах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Як зазначила молдовська делегація в Об'єднаній контрольній комісії (ОКК), російський контингент "миротворців" повідомив про проведення маневрів за кілька годин після закінчення засідання ОКК, хоча цю тему на засіданні не обговорювали.

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Зокрема, російські "миротворці" повідомили, що з 17 травня до 17 червня проведуть маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки, розміщеної на миротворчих постах.

"Молдовська делегація засуджує подібні "ініціативи", недоречні в контексті регіональної безпекової ситуації та неправомірні, оскільки вони їх не схвалили на засіданні ОКК. Демонстративне та неодноразове здійснення подібних неузгоджених дій – це ще одне свідчення грубого порушення принципів миротворчої місії на Дністрі.

Делегація Молдови попереджає про можливі небажані наслідки подібних провокаційних дій і закликає всіх учасників Спільних сил з підтримання миру утриматися від їх здійснення, щоб уникнути дестабілізації ситуації в Зоні безпеки", – повідомив Кишинів.

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Нагадаємо, фактичний лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що не бачить загрози ескалації між Кишиневом і Тирасполем, тому що "ніхто не хоче війни".

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

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