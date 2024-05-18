У партії Шольца закликали захищати небо України з території НАТО

У Соціал-демократичній партії Німеччини канцлера Олафа Шольца почали лунати голоси за те, щоб західні війська взяли участь у захисті від російських повітряних ударів по Україні.

Джерело: експерт СДПН з питань оборони Джо Вайнгартен у коментарі Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Депутат закликає до надання допомоги українським збройним силам відбивати повітряні атаки Росії у тому числі і за підтримки Німеччини.

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"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною – наприклад, за допомогою систем Patriot", – сказав Вайнгартен в інтерв'ю виданню.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу", – додав соціал-демократ, який є членом комітету Бундестагу з питань оборони.

За його словами, з огляду на масовані російські обстріли недостатньо постачати системи протиповітряної оборони та боєприпаси у прифронтові регіони. Обмежені ресурси української протиповітряної оборони могли б використовуватися більш ефективно, якби країни НАТО забезпечили безпеку повітряного простору на заході охопленої війною країни, зазначив депутат.

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Вайнгартен підкреслив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні.

"Ми повинні агітувати за таку підтримку і участь у найближчих сусідів України, насамперед у Польщі, Словаччині та Угорщині", – вважає німецький політик.

Утім, лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх нещодавно чітко висловився проти захисту повітряного простору України з боку НАТО. "Парламентська фракція СДПН на це не погодиться", – сказав Мютценіх.

Тепер, вперше, з такою вимогою виступають і депутати СДПН. "Україна також захищає німецьку свободу, ми не повинні відмовлятися від неї зараз", – попередив Вайнгартен.

Його колега по парламентській групі Андреас Шварц називає протиповітряну оборону "ахіллесовою п'ятою" української армії. "В Україні не вистачає оборонних систем і ракет для захисту важливої інфраструктури та населення", – каже Шварц.

Тому, за його словами, необхідно розглядати альтернативи: "Це також містить ідею забезпечення оборони України з боку країн-членів альянсу НАТО".

Депутати від інших коаліційних партій – Зелених і ВДП – раніше висловлювали симпатію до пропозиції захистити західні регіони України з території НАТО.

Федеральний уряд Німеччини відкидає можливість участі НАТО у протиповітряній обороні України.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.