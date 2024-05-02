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Черговий обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України – посол США

Ольга Глущенко Четвер, 2 травня 2024, 01:04
Черговий обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України – посол США
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що черговий обстріл Одеси балістичними ракетами підкреслює важливість посилення ППО України для захисту від атак Росії.

Джерело: Брінк у мережі Х

Пряма мова: "…сталася чергова жахлива атака Росії на Одесу із застосуванням балістичних ракет, унаслідок якої постраждав склад, що відправляє товари по Україні, було поранено 13 осіб.

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Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захистити себе від російських атак".

Що передувало: Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих.

Теми: СШАППООдесаракетний удар
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