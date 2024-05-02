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Ракетний удар РФ по Одесі: голова ОВА повідомив про наслідки і опублікував фото

Ольга Глущенко Четвер, 2 травня 2024, 01:50
Ракетний удар РФ по Одесі: голова ОВА повідомив про наслідки і опублікував фото
ракетний удар по Одесі 1 травня, фото: Телеграм Кіпера

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки РФ на Одесу становить 14 осіб, він додав, що триває гасіння пожежі, а також опублікував фото наслідків ракетного удару.

Джерело: Кіпер у Телеграм

Пряма мова: "Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна".

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Деталі: За словами Кіпера, постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим надали допомогу на місці.

Пряма мова: "Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення".

 
ракетний удар по Одесі 1 травня, фото: Телеграм Кіпера
 
ракетний удар по Одесі 1 травня, фото: Телеграм Кіпера
 
ракетний удар по Одесі 1 травня, фото: Телеграм Кіпера

Що передувало: Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, було відомо про 13 постраждалих.

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Теми: Одесаракетний удар
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