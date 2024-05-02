Росіяни примусово виселяють жителів окупованої Херсонщини – спротив
За даними національного спротиву, російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення жителів Голої Пристані, Коханів та Гладківки Херсонської області.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму.
Приміщення, де їх розміщують спеціально переповнені, та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати до переїзду в Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська".
Деталі: У повідомленні ЦНС додають, що вивезеному населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу.
Дослівно: "Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти".
Деталі: Разом з тим, зазначають у повідомленні спротиву, окупанти облаштовують накриття сіткою автомобільної дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське. Сітки закріплюють на деревах і стовпах уздовж дороги.
Дослівно: "Таким чином окупанти намагаються уберегти свою техніку від українських дронів".