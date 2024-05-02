ISW проаналізував імовірне перекидання російських десантних дивізій на східний напрям
Окупанти, імовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід.
Джерело: ISW
Деталі: Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.
Незважаючи на це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення в найближчі дні.
У звіті зазначають, що будь-яка передислокація цих підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції і чинити все більший тиск на українські сили, незалежно від того, де вони будуть розташовані.
ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо така взагалі відбудеться.
Разом з тим ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для здатності України уповільнити триваючі російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги у сфері безпеки.
Ключові висновки ISW за 1 травня:
- За повідомленнями, російські військові перекидають частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.
- Російські військові можуть спробувати перекинути елементи 76-ї або 7-ї дивізії ВДВ чи обох дивізій на схід України для підтримки наступальних операцій Росії в Донецькій області і скористатися поточним вікном вразливості до того, як американська військова допомога почне надходити до лінії фронту в повному обсязі.
- У ніч з 30 квітня на 1 травня українські війська вдруге менш ніж за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області.
- Російські ЗМІ посилюють антизахідну риторику колишнього прем'єр-міністра Грузії та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі і негативно зображують грузинів, які протестують проти законопроєкту про "іноземних агентів", ймовірно, намагаючись дестабілізувати ситуацію у Грузії.
- ООН і західні організації продовжують демонструвати, що Північна Корея і КНР прямо й опосередковано допомагають Росії у військових діях.
- Російські інсайдерські джерела припускають, що кримінальне розслідування проти заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова може також стосуватися іншого заступника міністра оборони Рустама Цалікова.
- Агентство Bloomberg повідомило, що чотири російські танкери, які потрапили під санкції, змінили назви.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Часового Яру та Авдіївки, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Російська влада продовжує вербувати засуджених злочинців для участі у бойових діях в Україні.