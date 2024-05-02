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ISW проаналізував імовірне перекидання російських десантних дивізій на східний напрям

Ольга Глущенко Четвер, 2 травня 2024, 05:14
ISW проаналізував імовірне перекидання російських десантних дивізій на східний напрям
російські десантники, фото: "Беларусь сегодня"

Окупанти, імовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід.

Джерело: ISW

Деталі: Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.

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Незважаючи на це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення в найближчі дні.

У звіті зазначають, що будь-яка передислокація цих підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції і чинити все більший тиск на українські сили, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо така взагалі відбудеться.

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Разом з тим ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для здатності України уповільнити триваючі російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги у сфері безпеки.

Ключові висновки ISW за 1 травня:

  • За повідомленнями, російські військові перекидають частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.
  • Російські військові можуть спробувати перекинути елементи 76-ї або 7-ї дивізії ВДВ чи обох дивізій на схід України для підтримки наступальних операцій Росії в Донецькій області і скористатися поточним вікном вразливості до того, як американська військова допомога почне надходити до лінії фронту в повному обсязі.
  • У ніч з 30 квітня на 1 травня українські війська вдруге менш ніж за місяць завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області.
  • Російські ЗМІ посилюють антизахідну риторику колишнього прем'єр-міністра Грузії та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі і негативно зображують грузинів, які протестують проти законопроєкту про "іноземних агентів", ймовірно, намагаючись дестабілізувати ситуацію у Грузії.
  • ООН і західні організації продовжують демонструвати, що Північна Корея і КНР прямо й опосередковано допомагають Росії у військових діях.
  • Російські інсайдерські джерела припускають, що кримінальне розслідування проти заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова може також стосуватися іншого заступника міністра оборони  Рустама Цалікова.
  • Агентство Bloomberg повідомило, що чотири російські танкери, які потрапили під санкції, змінили назви.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Часового Яру та Авдіївки, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
  • Російська влада продовжує вербувати засуджених злочинців для участі у бойових діях в Україні.

Теми: ISWвійна
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