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Росіяни посилили атаки на Авдіївському напрямку, за добу на фронті було 121 боєзіткнення − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 2 травня 2024, 07:26
Росіяни посилили атаки на Авдіївському напрямку, за добу на фронті було 121 боєзіткнення − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, загалом росіяни завдали 5 ракетних та 63 авіаційний удари, 72 рази обстрілювали позиції українських військ і населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбили 14 атак, які росіяни здійснили в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 2 рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупант не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 9 безуспішних атак.

Водночас авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони протягом минулої доби завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу росіян.

 

Теми: Донецька областьАвдіївкаБахмутвійна
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