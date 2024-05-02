Перший варіант проєкту Центру уряду представлять у травні – Немчінов

Перший варіант проєкту Центру уряду презентують на засіданні Координаційної ради з питань реформи державного управління в травні цього року.

Джерело: стаття УП "Маленький уряд з великим прем'єром. Як у Шмигаля хочуть змінити Кабмін"

Деталі: Наразі Секретаріат Кабінету міністрів розробляє законопроєкт про створення Центру уряду.

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Пряма мова міністра Кабміну Олега Немчінова, який координує цю роботу: "Ми будемо працювати, щоб регламентну роботу, яка зараз зосереджена в Секретаріаті Кабміну і чотирьох так званих регламентних міністерствах – Мін'юсті, Мінекономіки, Мінфіні і Мінцифри (кожне міністерство, що вносить проєкт акта уряду, спочатку обов'язково має отримати щодо нього висновки від цих чотирьох відомств, – УП) – передати на майданчик новоствореного Центру уряду".

"Формування політик – це прерогатива міністерств, але питання в тому, як правильно сформувати документ, який виходить на уряд, як його оформити, як його довести до реалізації, – це, напевно, буде завданням Центру уряду. Міністерства мають займатися формуванням політики, а не забезпеченням її реалізації", – додав Немчінов.

Деталі: Центр уряду має формувати єдиний підхід до написання законопроєктів різними міністерствами, забезпечувати їх аналітикою і юридичним супроводом, визначати і шукати фінансування під міністерські програми, вести спільний документообіг, бухгалтерію або підбір кадрів і талантів, а також відстежувати, щоб усі зміни відповідали стратегічному курсу і політичній програмі Кабінету міністрів.

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Центр уряду має стати єдиною структурою, яка забезпечуватиме діяльність всього Кабміну одразу. Натомість команди міністерств зможуть займатися суто політичними питаннями.

Єдиний нюанс, який насторожує і представників уряду, і експертне середовище – це миттєве і дуже відчутне посилення ролі прем'єр-міністра.

Дослівно зі статті: "Маючи в руках такий Центр, глава уряду зможе в режимі реального часу диктувати умови будь-яким міністерствам, впливати на те, чим вони займаються, які гроші й на які програми отримують, які й коли проєкти зможуть винести на Кабмін. Замість 20 маленьких ручних Секретаріатів по міністерствах утвориться єдина величезна структура під прем'єром. В один момент вся "камерна" внутрішня кухня міністерств стане об'єктом щоденного спостереження і контролю з боку прем'єра".

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