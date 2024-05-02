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Часів Яр: Associated Press показало з дрону "апокаліптичну" картину атакованого РФ міста

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 травня 2024, 10:40
Часів Яр: Associated Press показало з дрону апокаліптичну картину атакованого РФ міста
Фото: скриншот з відео Associated Press

Агентство Associated Press отримало зняте у понеділок ексклюзивне відео з дрону, як виглядає зруйноване місто Часів Яр на Донеччині, яке безперервно атакують та намагаються захопити російські війська.

Джерело: Associated Press

Дослівно: "На кадрах видно, що Часів Яр, розташований серед зелених полів і лісів, перетворився на апокаліптичну картину. Руйнування нагадують міста Бахмут та Авдіївку, які Україна здала після місяців обстрілів і величезних втрат для обох сторін".

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Деталі: У місті не залишилося жодної цілої будівлі, будинки і муніципальні офіси обвуглені, а місто, в якому колись проживало 12 000 мешканців, тепер майже безлюдне.

На відео з дрона добре видно спалені багатоповерхівки та Борисоглібський храм, що розташовані на мікрорайоні Східний або Канал — це частина міста, що відділена від центру каналом "Сіверський Донець-Донбас" і стоїть найближче до Бахмута.

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В Associated Press зазначають, що захоплення міста дало б Росії контроль над пагорбом, з якого вона може атакувати інші міста, що становлять основу східної оборони України. "Це створило б підґрунтя для потенційно ширшого російського наступу, який, за словами українських посадовців, може розпочатися вже цього місяця", - написало агентство.

Що було раніше: 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодінні населеним пунктом Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Він зазначив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Теми: Донецька областьвійнаУкраїнаРосія
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