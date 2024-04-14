Сирський: Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодінні населеним пунктом Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Джерело: Сирський під час візиту на один з напрямків

Пряма мова Сирського: "Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

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Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня".

Деталі: Сирський після дводенного візиту на фронт зробив висновки про необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, а також нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника.