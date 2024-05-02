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Через закон про "іноагентів" інтеграція Грузії в ЄС і НАТО під загрозою – Держдеп

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 10:42
Через закон про іноагентів інтеграція Грузії в ЄС і НАТО під загрозою – Держдеп
ФОТО: EKHOKAVKAZA

США засудили законодавство у дусі Кремля про "іноземний вплив", яке в другому читанні ухвалив парламент Грузії, а також неправдиві наративи, які урядовці використали для його захисту. 

Джерело: "Європейська правда", речник Держдепу Метью Міллер

Деталі: Цей закон та антизахідна риторика керівної партії "Грузинська мрія" поставили Грузію на нестабільну траєкторію, йдеться в повідомленні.

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"Заяви й дії грузинського уряду несумісні з демократичними цінностями, які лежать в основі членства в ЄС і НАТО, і таким чином ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції", – зазначив Міллер.

За його словами, члени керівної партії чітко заявили, що метою цього закону є змусити замовкнути критичні голоси та знищити активне громадянське суспільство Грузії, яке слугує критичним контролем над урядом у будь-якій демократичній країні.

"Коментарі, які неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії, що ми надавали протягом 32 років для зміцнення економіки, демократії та здатності Грузії стримувати російську агресію, фундаментально підривають міцні відносини, які ми розвинули з урядом та народом Грузії", – вказав Міллер.

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Він додав, що США підтримують грузинський народ та його право бути почутим, а також засуджують застосування насильства проти мирних протестів, зокрема проти журналістів, які висвітлюють демонстрації.

"Застосування сили для придушення мирних зібрань та свободи слова є неприйнятним, і ми закликаємо владу дозволити учасникам ненасильницького протесту продовжувати здійснювати своє право на свободу вираження поглядів", – йдеться в заяві Держдепу.

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкту в третьому, остаточному читанні відбудеться "через два тижні". Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, але в партії влади є достатньо голосів, щоб його подолати.

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала "Грузинська мрія", тривають уже кілька тижнів. Після спроби жорсткого розгону акції 30 квітня Спеціальна слідча служба Грузії почала розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади. 

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Теми: ГрузіяНАТОЄССША
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