Росіяни скаржаться на нічну атаку дронів в 7 регіонах: били по об'єктах енергетики 

Російські чиновники та Міноборони окупантів заявило про нічну атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру росіян в семи регіонах РФ.

Джерело: Meduza, Astra, губернатор Смоленської області Василь Анохін

Деталі: Анохін повідомив, що дрони спробували атакувати "об'єкт цивільної енергетичної інфраструктури" в регіоні. Про наслідки удару він не повідомив, але зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

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Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що в Рославльському районі області внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа і публікує відео, зняте, як стверджується, у Смоленській області.

Загалом в Росії повідомляють про атаку дронів у 7-ми регіонах.

Зокрема, Міноборони окупантів стверджує, що в ніч на 2 травня системи ППО збили 12 безпілотників над 5 регіонами Росії. Йдеться про Брянську область, Краснодарський край, Ростовську, Курську і Бєлгородську області.

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Крім того, раніше повідомлялося про атаку Орловської області. За даними губернатора Андрія Кличкова, на території Глазуновського і Свердловського районів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про проблеми з електропостачанням після атаки безпілотників повідомив також губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, через пошкодження лінії електропередачі без світла залишилося селище Понири.