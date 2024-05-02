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Зеленський про саміт у Швейцарії: Запрошені глави держав з усіх континентів

Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 11:57
Зеленський про саміт у Швейцарії: Запрошені глави держав з усіх континентів
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів.

Джерело: Зеленський у X (Twitter) 

Дослівно: "Згідно з нашими домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

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До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам".

Деталі: Зеленський впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України.

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За його словами, йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі: "Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому саміті миру у Швейцарії".

В ОП додали, що українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу.

Відзначається, що Росія робить зусилля, щоб зірвати саміт: "Ми знаємо про всі плани ворога. В нього не вийде".

Дослівно глава ОП Андрій Єрмак: "Якщо весь світ об’єднається навколо української Формули миру, Путін більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни. А світ отримає платформу та інструмент до вирішення конфліктів".

Нагадаємо: 

  • За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Україна наразі не бачить сенсу кликати Росію на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з Москвою все ж будуть необхідні.

Теми: ШвейцаріяУкраїнавійна
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