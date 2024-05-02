ССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Четвер, 2 травня 2024, 15:37
Сили спеціальних операцій знищили пуско-заряджальну установку російського комплексу "Бук" на Сумському напрямку.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".
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По цілях ворога оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами.
Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено.
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Нагадаємо: Нещодавно ССО уразили два російських ЗРК "Бук" теж на Сумському напрямку.