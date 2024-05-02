ССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Сили спеціальних операцій знищили пуско-заряджальну установку російського комплексу "Бук" на Сумському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори одного з підрозділів ССО під час роботи на Сумському напрямку виявили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

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По цілях ворога оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами.

Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено.

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Нагадаємо: Нещодавно ССО уразили два російських ЗРК "Бук" теж на Сумському напрямку.