Два "Буки" до купки: розвідники ССО уразили російські ЗРК на Сумському напрямку
Вівторок, 30 квітня 2024, 17:00
Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" під час розвідки на Сумському напрямку.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.
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На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян".