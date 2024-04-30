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Два "Буки" до купки: розвідники ССО уразили російські ЗРК на Сумському напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 17:00
Два Буки до купки: розвідники ССО уразили російські ЗРК на Сумському напрямку
ілюстративне фото ССО

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" під час розвідки на Сумському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук", який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами.

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На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому наші оператори завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян".

Теми: ССОРосіявійна
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