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Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
Олаф Шольц і Емманюель Макрон. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон проведуть у четвер увечері в Парижі неофіційну вечерю, на якій обговорять політику щодо Китаю.

Джерело: Politico із посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Зустріч двох високопоставлених лідерів ЄС відбудеться всього за кілька днів до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Європи.

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Джерела описують зустріч як напівприватну подію: Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці в Парижі і зустрінуться з Макроном та його дружиною Бріджит у французькому ресторані.

Вечеря пройде без участі радників лідерів двох країн, повідомили джерела.

Шольц і Макрон неодноразово конфліктували в останні роки, востаннє в лютому, коли президент Франції допустив відправлення сухопутних військ в Україну. Канцлер рішуче відкинув цю ідею.

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Ключовою темою обговорення Шольца та Макрона стане візит Сі Цзіньпіна, який прибуде до Франції в неділю на три дні, а потім вирушить до Сербії та Угорщини

Вечеря стане для Шольца можливістю поінформувати Макрона про його зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого місяця. 

За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлера приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Іншою ймовірною темою вечері буде політика ЄС, зокрема у сфері оборони та її фінансування. 

Теми: ШольцМакронСі Цзіньпін
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