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НАТО звинуватив Росію у ворожих діях в Альянсі та пообіцяв відповісти

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 2 травня 2024, 20:11
НАТО звинуватив Росію у ворожих діях в Альянсі та пообіцяв відповісти
генсек нато єнс столтенберг. фото: Getty Images

НАТО незадоволений зловмисними діями Росії на території країн Альянсу та обіцяє на це відповісти.

Джерело: заява НАТО, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Альянс зауважив, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

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"Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції", – перелічується в заяві.

Члени НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу, додали там.

"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії", – наголосили в Альянсі.

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Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої".

"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", – підкреслюється в заяві.

Минулого тижня, нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

Теми: НАТОРосія
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