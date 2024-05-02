Після двох місяців відновлення 110 бригада повертається на фронт

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявила про своє повернення на бойові позиції після двох місяців відпочинку. Перед цим вона два роки захищала Авдіївку.

Джерело: повідомлення бригади у Facebook, співрозмовники УП у бригаді

Деталі: За даними УП серед військових 110-ї бригади, за два місяці бригада не встигла достатньою мірою відпочити, набрати людей і пройти злагодження. Вихід на бойові пов’язаний із загостренням на одному з напрямків фронту.

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Що передувало:

27 лютого 2024 року 110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію. В бригаді натякнули, що це перша ротація з початку повномасшатбного вторгнення.