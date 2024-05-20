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Через скандал навколо патенту імовірний кандидат у прем'єри Нідерландів відмовився від посади 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 17:58
Через скандал навколо патенту імовірний кандидат у прем'єри Нідерландів відмовився від посади 
Нідерландський політик Рональд Пластерк. Фото: Getty Images

Нідерландський політик Рональд Пластерк, який був серед імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра, відмовився від посади через скандал щодо патенту на лікування раку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf

Деталі: До політичної кар’єри Пластерк очолював медичний центр в Амстердамі. Минулого тижня нідерландські ЗМІ повідомили, що він нібито привласнив собі патент на лікування раку, до якого доклався дослідник Кес Пунт, і заробив на цьому мільйони євро.

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У публікаціях стверджувалось, що компанія Пластерка навмисно фальсифікувала бухгалтерські документи й припустилась помилок у патентній заяві, що може призвести до її скасування.

Сам політик відкинув звинувачення, але визнав, що вони можуть "перешкодити моєму можливому виконанню обов'язків прем'єр-міністра" Нідерландів.

"Я більше не можу стати лідером Кабінету міністрів (уряду. – Ред.). Я дякую багатьом людям, які висловили мені свою довіру. Нарешті, я вірю, що з'явиться цей Кабінет міністрів, який має хороші плани для країни", – сказав Пластерк.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві ЗМІ раніше писали, що Рональд Пластерк був фаворитом Герта Вілдерса – лідера ультраправої Партії свободи, найбільшої в нижній партії парламенту Нідерландів – на посаду прем’єра, хоча публічно цього не оголошував.

Минулого тижня чотири нідерландські партії, зокрема й Партія свободи Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію після парламентських виборів, домовились про формування уряду.

Коаліційні переговори досягли більшого прогресу відтоді, як лідер Партії свободи дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.

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Теми: Нідерланди
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