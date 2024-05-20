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Нуланд вважає, що США мають допомагати Україні бити по військових цілях у РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 18:34
Нуланд вважає, що США мають допомагати Україні бити по військових цілях у РФ
Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, фото: Getty Images

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю ABC News, коментуючи наступальні дії Росії в Харківській області, сказала, що Україна має право вражати військові цілі на території РФ й США із союзниками повинні їй в цьому допомогти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю ABC News

Деталі: Коментуючи останні просування російських сил на півночі Харківської області, Нуланд наголосила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".

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"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська", – додала вона.

Ексзаступниця державного секретаря США вважає, що "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харкову і намагається знищити його, "навіть не розгортаючи війська на землі".

"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу в нанесенні ударів по базах усередині Росії", – підкреслила Нуланд.

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На її думку, це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. 

Теми: СШАдопомога Українізброя
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