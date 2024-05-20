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Politico: Блінкен наказав Держдепу зупинити витоки інформації про Ізраїль і ХАМАС

Андрій Синявський, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 18:51
Politico: Блінкен наказав Держдепу зупинити витоки інформації про Ізраїль і ХАМАС
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Видання Politico з посиланням на джерела в Державному департаменті США написало, що Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен наказав своїм підлеглим зупинити витоки інформації, яка пов’язана з війною між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Троє співробітників Держдепу на умовах анонімності розповіли, що під час наради з колегами Блінкен закликав тих, хто підпорядковується безпосередньо йому, допомогти закрити витоки інформації, особливо ті, що стосуються конфлікту в Газі.

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За словами анонімних джерел видання, держсекретар "розлючений" постійним потоком повідомлень у ЗМІ, що розкривають секретну інформацію.

Співрозмовники Politico розповіли, що на нараді Блінкен дорікнув колегам не тільки за те, що секретні матеріали потрапили в пресу, але й за те, що журналісти дізнались нові пропозиції щодо припинення вогню та звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Згідно з джерелами, ці витоки ще більше ускладнили складні переговори та підірвали довіру в Держдепі до того, що документи або деталі розмов за зачиненими дверима не потраплять до ЗМІ.

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Один із посадовців, який побажав залишитися анонімним, сказав, що повідомлення Блінкена "було суворо передано" по всьому Держдепу.

Раніше Блінкен заявив, що масштабний наступ Ізраїлю на місто Рафах у секторі Гази спровокує анархію і не призведе до ліквідації терористичного угруповання ХАМАС.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС у Газі.

Теми: ІзраїльХАМАСБлінкен
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