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Генштаб: На Харківському напрямку було 4 зіткнення, на Покровському – 32

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 21:16
Генштаб: На Харківському напрямку було 4 зіткнення, на Покровському – 32
Фото - 92 ошбр імені кошового отамана івана сірка

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу – у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

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Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку наразі точаться три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.

На Сіверському напрямку без змін.

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На Краматорському напрямку у другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу – по району Дружби".

Деталі: Також, за даними відомства, росіяни концентрують зусилля на Покровському напрямку. Там вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбили українські війська, вісім продовжуються.

Ще пять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. Наші воїни жорстко відповідають ворогу.

Окупанти за 20 травня втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої – шість танків.

Курахівський напрямок – 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована.

На інших напрямках без особливих змін.

Теми: Генштаббойові діївійна
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