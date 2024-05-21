Генштаб: За добу кількість боєзіткнень на Харківському напрямку знизилась вдвічі

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази.

Джерело: оперативна інформація Генштабу за 20 травня у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими і 15 одиниць озброєння та військової техніки".

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Деталі: З початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних (із застосуванням шести ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) та 309 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 13. Одне ще триває біля Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована. Ворог зазнає втрат – 190 осіб безповоротно та санітарними і 12 одиниць військової техніки. Також, злетіли у повітря три склади: два з боєприпасами та один – з пально-мастильними матеріалами.

На Покровському напрямку з початку доби відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень тривають. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже чотири сотні ліквідованих та поранених окупантів з початку поточної доби. Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили вісім ворожих атак. Три боєзіткнення ще тривають. В районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках наші підрозділи провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.

На Времівському напрямку чотири спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів чотири атаки на напрямку Олешківські піски – Кринки. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні активних наступальних дій не проводили.

Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога. Так, силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти ворога.