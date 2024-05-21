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ЄС хоче почати переговори з Україною про вступ у червні − Politico

Ірина Балачук, Іванна КостінаВівторок, 21 травня 2024, 10:20
ЄС хоче почати переговори з Україною про вступ у червні − Politico
Фото ілюстративне з pixabay.com

Брюссельські посадовці наполягають на початку офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже у червні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico 

Деталі: Видання спілкувалося з п’ятьма дипломатами, які говорили на умовах анонімності.

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Вони повідомили, що наразі триває інтенсивна робота над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС.

Розпочати офіційні переговори про вступ України пропонують уже 25 червня.

Співрозмовники видання переконані, що це принесе моральне піднесення Україні, яка протистоїть російській агресії.

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Також повідомляється, що Україна і ЄС ведуть перемовини з Будапештом, щоб вирішити проблеми угорських меншин в Україні.

Після переговорів у квітні між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". За словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

Один з дипломатів ЄС припустив, що Угорщина, можливо, хоче покласти край переговорам про вступ України до ЄС до того, як вона перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС на ротаційній основі в липні.

"Було відчуття, що цього не варто робити до виборів до Європейського парламенту [9 червня], оскільки це може стати передвиборчим питанням", – сказав дипломат ЄС, передаючи настрій, який панує серед багатьох посадовців у Брюсселі.

"Зараз ми шукаємо цей час у червні. Якщо ви угорці, то ви б хотіли, щоб це [дискусії щодо членства України в ЄС] закінчилося до головування", – сказав дипломат.

Після того, як лідери ЄС надали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Це означатиме відкриття переговорів про членство.

Для того, щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звану переговорну рамку. 27 столиць торгуються над цим документом відтоді, як Європейська комісія надіслала його в березні. Поки що переговори на технічному рівні проходять добре, кажуть двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня.

Водночас, за словами дипломатів, Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС. Бельгійці, які наразі головують на ротаційній основі, також намагаються переконати Угорщину, що це і їхній політичний інтерес, особливо з огляду на те, що Угорщина може використати один з декількох методів, щоб заблокувати вступ України до ЄС, якщо захоче.

Бельгійські посадовці вже призначили міжурядову конференцію на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт перебере на себе головування в ЄС 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана", сказав один з дипломатів.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Читайте також: Києву готують албанський шлях до ЄС. Деталі рішення про формат вступних переговорів з Україною

Теми: УкраїнаЄС
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