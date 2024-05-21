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Глава МЗС Латвії пробігла півмарафон та зібрала 14 тисяч євро на дрони для ЗСУ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 21 травня 2024, 10:46
Глава МЗС Латвії пробігла півмарафон та зібрала 14 тисяч євро на дрони для ЗСУ
Байба Браже, фото: соцмережа Х

Глава МЗС Латвії Байба Браже пробігла свій перший півмарафон задля збору коштів на дрони для України, вже зібрано 13,5 тисяч євро, сума продовжує зростати.

Джерело: Байба Браже у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Наразі ми зібрали 13, 5 тисяч євро на безпілотники для України!"

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Деталі: Міністерка закликала про подальшу підтримку збору. "Я безмежно вдячна усім, хто підтримав. Будемо вдячні за подальші пожертви", – написала Браже.

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Вже після її допису сума збору перевищила 14 тисяч євро.

Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії. 

Передісторія:

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Байбою Браже: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії"

Теми: ЛатвіяУкраїнабезпілотники
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