Глава МЗС Латвії пробігла півмарафон та зібрала 14 тисяч євро на дрони для ЗСУ
Глава МЗС Латвії Байба Браже пробігла свій перший півмарафон задля збору коштів на дрони для України, вже зібрано 13,5 тисяч євро, сума продовжує зростати.
Джерело: Байба Браже у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Наразі ми зібрали 13, 5 тисяч євро на безпілотники для України!"
Деталі: Міністерка закликала про подальшу підтримку збору. "Я безмежно вдячна усім, хто підтримав. Будемо вдячні за подальші пожертви", – написала Браже.
We have now raised 1️⃣ 3️⃣, 5️⃣ k EUR for drones for Ukraine 🇺🇦!— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 21, 2024
I’m beyond grateful to all who supported. Will appreciate further donations here⤵️https://t.co/kXjhGz28Nv#StandWithUkraine https://t.co/bab04kzBFH
Вже після її допису сума збору перевищила 14 тисяч євро.
Збір на дрони на платформі Ziedot проводиться у співпраці з посольством України у Латвії.
Передісторія:
- Міністерка закордонних справ Латвії в неділю взяла участь у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України, та подолала дистанцію півмарафону – 21 кілометр.
- Раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників.
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