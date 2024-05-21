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Росіяни дроном атакували авто поліцейського, котрий їхав евакуювати людей із Вовчанська

Анастасія ПроцВівторок, 21 травня 2024, 21:39
Росіяни дроном атакували авто поліцейського, котрий їхав евакуювати людей із Вовчанська
фото: начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко

Російські війська 21 травня дронами вдарили в авто поліцейського, який евакуйовував людей з Вовчанської громади. У правоохоронця контузія. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у Facebook

Дослівно: "За даними слідства, 21 травня вдень ворожий FPV-дрон влучив у авто поліцейського у прикордонній Вовчанській громаді, коли той їхав евакуювати людей. У правоохоронця контузія".

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фото: начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко

Деталі: Тимошко зазначив, що людей все одно евакуювали.

Також правоохоронці задокументували наслідки ворожих авіаударів по цивільній інфраструктурі Золочева. За даними ОГП, окупанти пошкодили три багатоповерхових будинки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі, кафе.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Повністю знищено щонайменше 22 торгових павільйони на ринку. Попередньо, ЗС РФ атакували місто чотирма авіаційними боєприпасами.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, росіяни пошкодили приватні домоволодіння в селі Мирне Купʼянського району та  обʼєкти цивільної інфраструктури в центральній частині селища Купʼянськ-Вузловий. 

Теми: Харківська область
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