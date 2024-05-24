Європейський Союз затвердив реформований Шенгенський кодекс про кордони

24 травня Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс про кордони, який регулює управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правила прикордонного контролю людей, які перетинають зовнішні кордони Європейського Союзу. За новини правилами, у випадку масштабних надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я на зовнішніх кордонах ЄС зможуть запроваджувати узгоджені тимчасові обмеження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Згідно з оновленим кодексом, у разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я нові правила надають можливість – за рішенням Ради ЄС – запроваджувати узгоджені тимчасові обмеження на зовнішніх кордонах ЄС.

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Під час пандемії COVID-19 ЄС міг лише видавати необов'язкові до виконання рекомендації щодо обмежень на поїздки для країн-членів.

На додаток до обмежень на поїздки, Рада також може запровадити тестування, карантин, самоізоляцію та інші заходи, пов'язані зі здоров'ям, для громадян країн, що не є членами ЄС, які в'їжджають до Євросоюзу.

З метою боротьби з інструменталізацією міграції змінений Шенгенський кодекс про кордони надасть державам-членам можливість обмежити кількість пунктів перетину кордону або скоротити години їх роботи, а також дозволить посилити заходи прикордонного нагляду.

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Переглянутий Шенгенський кодекс про кордони роз'яснює чинні рамки для повторного введення і продовження внутрішнього прикордонного контролю, який можливий у разі виникнення серйозної загрози державній політиці або внутрішній безпеці.

Держави-члени повинні будуть оцінити необхідність і пропорційність такого рішення, а також визначити, чи не можна досягти поставлених цілей іншими способами.

Крім того, переглянутий регламент встановлює максимальний термін, протягом якого може здійснюватися такий контроль на внутрішніх кордонах.

Внутрішній прикордонний контроль, про який було повідомлено комісію, держави-члени та Європейський парламент до його повторного запровадження, може залишатися чинним протягом максимум двох років.

У великих виняткових ситуаціях внутрішній прикордонний контроль може бути продовжений ще на 6 місяців, з можливістю продовження ще один раз загальною тривалістю до одного року.

Можливість використання альтернативних заходів, які зазвичай складаються з поліцейських перевірок та транскордонного співробітництва, має спонукати держави-члени суттєво обмежити повторне запровадження тимчасового прикордонного контролю. Ці заходи мають бути чітко відокремлені від систематичних перевірок осіб на зовнішніх кордонах.

Крім того, нова процедура передачі дозволить державі-члену передавати громадян третіх країн, затриманих у прикордонній зоні, які незаконно перебувають на її території, державі-члену, з якої вони безпосередньо прибули.

Цей регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу. Він підлягає прямому застосуванню в країнах ЄС.

Нагадаємо: Пропозиція реформування Шенгенського кодексу була представлена 14 грудня 2021 року Європейською комісією.

У травні цього року ЄС вирішив підвищити ціни на шенгенські візи через інфляцію.