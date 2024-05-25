Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

На Харківському напрямку українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Оборонна операція Сил оборони триває, наші війська дають відсіч наступальним діям російських окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

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За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря".

Деталі: Протягом доби противник завдав по території України два ракетні (із застосуванням трьох ракет) та 33 авіаційні удари (зокрема 47 КАБами), застосував 224 дрони-камікадзе. Здійснив понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

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На цьому напрямку угруповання окупаційних військ втратило ще близько сотні осіб вбитими і пораненими. Наші воїни знищили п’ять гармат, два автомобілі, одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три авто та дві одиниці спецтехніки. Також завдано ураження по дев’яти бліндажах окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до п’яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще один бій поблизу села Спірне триває. Загарбник успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Наші захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення.

На цьому напрямку загальні втрати противника за сьогодні становлять уже 240 осіб, з яких 58 - убитими і 182 - пораненими. Крім того, знищено три танки та станцію РЕБ. Пошкоджено два танки, один БТР і чотири авто противника.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Відбулося два бойових зіткнення. Втрат позицій у районі Старомайорського не допущено.

На Оріхівському напрямку російські загарбники вчинили одну невдалу спробу просунутися в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі три спроби ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.

Українські захисники завдають противнику ефективного вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення.