Від Норвегії до Польщі використовуватимуть "стіну дронів"

Країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Джерело: міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, "Європейська правда", LRT

Деталі: Вона зробила цю заяву після зустрічі в п'ятницю в Латвії зі своїми колегами з двох інших країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії.

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"Це абсолютно нова річ – стіна дронів, що простягається від Норвегії до Польщі – і її мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів [...] від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді", – сказала Білотайте.

Для створення такої "стіни дронів" країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити безпілотники з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

За словами Білотайте, Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА і знаходиться в процесі придбання додаткових безпілотників і систем протидії безпілотникам, підкреслила вона.

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Тепер країни оцінять, яке "домашнє завдання" їм потрібно виконати, а потім за допомогою експертів національні органи влади складуть план реалізації "стіни дронів".

Литовська міністерка не змогла сказати, коли ідея буде реалізована, але зазначила, що "стіна дронів" може бути створена коштом ЄС.

Міністри також домовилися організувати спільні навчання з евакуації в країнах-учасницях, повідомила Білотайте.

"Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші інституції готові працювати, взаємодіяти один з одним, які наші можливості для розміщення людей, які можливості інших країн, чи готові вони прийняти певну кількість наших людей", – сказала міністерка внутрішніх справ.

"У нас є ще багато питань, нам потрібно подивитися на всі ці алгоритми. Навчання були б дуже цінними, оскільки ми б подивилися на речі, оцінили їх і посилили б нашу готовність", – додала вона.

Нагадаємо: Раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва.

Головний дипломат ЄС заявив, що Євросоюз очікує від Росії пояснень щодо цих дій та вимагає негайно повернути буї на місце. Низка держав ЄС опублікували окремі заяви, в яких висловили підтримку Естонії та засудили провокативні дії Росії.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.