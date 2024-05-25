Міністри фінансів G7 підтримали використання активів РФ для фінансування України

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Джерело: Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: Обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, яка була поширена напередодні зустрічі в італійському місті Стреза, видати Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде погашатися коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

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Міністри заявили, що вони "досягли прогресу" в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків, згідно з проєктом комюніке. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

Вони також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є "головним пріоритетом".

G7 – група країн з розвиненою економікою, до якої входять усі великі західні союзники України – прагне забезпечити фінансування Києва на перспективу і після цього року, коли по обидва боки Атлантики відбудуться вирішальні вибори.

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За словами людей, знайомих з ходом переговорів, багато деталей кредиту ще не узгоджено, включаючи суму, хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

За словами одного з посадовців, європейці особливо стурбовані "справедливим розподілом ризиків", побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і юридичних ризиків і дій у відповідь з боку Росії, оскільки більшість активів знаходиться на континенті.

Цього тижня ЄС офіційно схвалив план використання відсотків від заморожених російських активів, що, за його оцінками, може принести Україні до трьох мільярдів євро на рік.

У лютому Сполучені Штати стверджували, що країни G7 повинні повністю арештувати заморожені активи, але згодом відмовилися від цієї ідеї через занепокоєння союзників, що це може стати небезпечним правовим прецедентом і що Росія може вжити заходів у відповідь.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

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