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ЄС хоче перейти від Саміту миру до мирної конференції за участі Росії восени – Bloomberg

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 травня 2024, 13:27
ЄС хоче перейти від Саміту миру до мирної конференції за участі Росії восени – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії у мирній конференції в Саудівській Аравії восени після Саміту миру, на який РФ не запрошена.

ДжерелоBloomberg з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У матеріалі агентства йдеться, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять, як знайти прийнятний результат після мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

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Як заявили неназвані посадовці, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії.

Агентство зазначає, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.

Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.

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При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі.

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Теми: ЄСРосіявійнамир
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