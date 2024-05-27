ЄС хоче перейти від Саміту миру до мирної конференції за участі Росії восени – Bloomberg
Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії у мирній конференції в Саудівській Аравії восени після Саміту миру, на який РФ не запрошена.
Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: У матеріалі агентства йдеться, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять, як знайти прийнятний результат після мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Як заявили неназвані посадовці, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії.
Агентство зазначає, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.
Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.
При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі.
Передісторія:
- На зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський наголошував, що важливо, аби президент Джо Байден був присутнім на Саміті миру.
- Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.