Зробили підкоп, але перестаралися з вибухом: затримали грабіжників банку в Чернігові

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у замаху на пограбування банку в місті Чернігові.

Джерело: Нацпол, заступник голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у Facebook, Чернігівська обласна прокуратура

Пряма мова Нєбитова: "Кримінальна поліція зі спецпризначенцями затримала двох чоловіків, які мають хист до риття підкопів.

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Зловмисники вирішили пограбувати банк. Декілька місяців готувалися: зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти, а потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але... не вдалося. Перестаралися з димовою завісою - зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Злякавшись, поспіхом втекли.

Кримінальна поліція Чернігова, Дніпра, Запоріжжя й Миколаєва спільно з Департаментом карного розшуку встановили та затримали підозрюваних. Обоє раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо – насильницькі злочини".

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Деталі: 6 травня близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух та подальше займання приміщення банку в центрі Чернігова. Вибухом було пошкоджено будівлю та припарковані поруч авто. Люди не постраждали.

За результатами огляду місця події поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйона гривень.

За даними слідства, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей з середини лютого 2024 року періодично приїздили до Чернігова, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

Підозрювані завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища.

Зранку 6 травня зловмисники залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили. Пробивши заздалегідь підготовлений отвір до сховища, вони проникли в середину банку, де зламували орендовані індивідуальні скриньки, шукаючи коштовні речі та гроші.

Не встигнувши зламати всі скриньки до прибуття правоохоронців, чоловіки втекли з місця скоєння злочину.

Підозрюваних затримали в Запорізькій та Миколаївській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Поліція додає, що під час обшуків у місцях проживання затриманих було вилучено дві 50-літрові діжки, попередньо, з канабісом, а також пістолет. Вилучене направили на експертизу.