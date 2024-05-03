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Павлюк: У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 травня 2024, 11:16
Павлюк: У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум
ОЛЕКСАНДР ПАВЛЮК. ФОТО: ЙОГО СТОРІНКА У FACEBOOK

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times підтвердив, що за даними українських спецслужб, у Росії справді є план можливого захоплення Харкова і Сум.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на The Times

Пряма мова: "Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні".

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Деталі: Також за словами Павлюка, російські загарбники планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

Він запевнив, що Сили оборони робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати свої плани. Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо війська РФ мають перевагу в артилерії десять до одного.

"Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців", — зазначив він.

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Що було раніше: Перед цим заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також припустив, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час цього залежить від міцності української оборони на Донбасі. Але він припускає, що основний наступ Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". 

Теми: Харківська областьСумська областьвійна
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