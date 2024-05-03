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Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА

Євген КізіловП'ятниця, 3 травня 2024, 11:21
Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА
сергій тюрін. фото: його сторінка facebook

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Тюріна очільником Хмельницької обласної державної адміністрації.

Джерело: відповідний указ на сайті президента

Деталі: Документ датований 2-м травня.

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Дослівно в указі: "Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації".

Довідково: Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Тюріну 46 років. Має вищу освіту правознавця, працював адвокатом.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ще в середині лютого Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА.

Теми: ХмельниччинаЗеленський
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