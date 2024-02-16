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Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОДА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 15:18
Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОДА
Сергій Тюрін. фото з його Facebook

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації".

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Деталі: Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Теми: ХмельниччинаКабінет міністрів
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