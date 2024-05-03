В ОП відхилили петицію про розблокування іноземної зброї для "Азову"

Сайт Офісу президента відхилив публікацію петиції щодо сприяння розблокуванню надання західної зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення "Азов".

Джерело: пресслужба бригади, командир бригади Денис Прокопенко

Дослівно: "Попри те, що "Азов" неодноразово демонстрував свій професіоналізм та ефективність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї 12-ій бригаді "Азов".

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Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти всіх зусиль, аби поправку про заборону надання "Азову" американської зброї було вилучено з законів США про консолідовані асигнування, було відхилено.

Сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію".

Деталі: В "Азові" нагадують, що їхні бійці обороняли Маріуполь у 2022 році із обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок у законах США, які діють з 2017-го року, та блокують надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону "Азов".

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""Азов" довів кров'ю свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії. Бійці 12-ої бригади "Азов" щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння", – наголошують у бригаді.

Що передувало: Командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав виключити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння.