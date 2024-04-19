"Азов" просить прибрати їх із "чорних списків" для отримання західного озброєння

Командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав виключити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння.

Джерело: Прокопенко в колонці для "Української правди"

Дослівно: "Нонсенс. Це перше слово, яке спадає на думку, в контексті чинної заборони на передачу західної зброї "Азову"...

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Від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься наступна поправка: "Жодні кошти, надані цим Законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов"".

Наявна вона і в цьогорічному законопроєкті про оборонні асигнування...

Я наголошую на тому, що сам факт існування подібних поправок та заборон, не лише не дозволяє "Азову" ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави, ганьбить імідж України на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська".

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Деталі: Прокопенко наголосив, що закон "Ліхі" застосовували щодо "Азову" без будь-яких доказів, грунтуючись на характеристиці західних ЗМІ, які сформували своє ставлення під впливом російської пропаганди.

Ця поправка є причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння.

Через цю правку навіть після 2022 року "Азов" досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань та не отримує необхідне озброєння, котре союзники передають Україні.

Також не існує жодних доказів та підтверджень тим звинуваченням, які російська пропаганда ллє на "Азов" 10 років.

Нині делегації бійців "Азову" приймають у США, Європі. Азовці проводять зустрічі із представниками американського Конгресу, правозахисними організаціями, виступають в ООН, в Раді Європи, у кращих західних університетах.

За словами Прокопенка, "Азов" приймають на найвищому рівні в усьому західному світі, але досі не дають зброю.

Командир додав, що "Азов" був першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО за власною ініціативою: "Без західного озброєння за 10 років ми стали одним із найбоєздатніших підрозділів в країні".

Прокопенко закликав прибрати "Азов" з Appropriations bill та усіх "чорних списків".