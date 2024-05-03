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Киянин видавав себе за співробітника СБУ та видурював гроші у родичів військовополонених

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 травня 2024, 12:48
Киянин видавав себе за співробітника СБУ та видурював гроші у родичів військовополонених
фото СБУ

Правоохоронці викрили киянина, який виманював гроші у родичів українських військовополонених, видаючи себе за співробітника Служби безпеки України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Слідчі зазначають, що за 8-10 тисяч американських доларів шахрай обіцяв "допомогти" людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану "клієнтів" та їх платоспроможності.

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Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах РФ, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

За даними слідства, шахрай вимагав від потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку.

Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив із ними на зв’язок.

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Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що він розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір коштів на авто для українських захисників.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Вказано, що наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Правоохоронці наголошують, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

Дослівно СБУ: "Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32

або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua".

Теми: шахрайствополоненіСБУКиїв
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