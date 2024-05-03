Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Кремль налякали заяви Макрона і Кемерона про війська в Україні та удари по РФ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 травня 2024, 13:23
Кремль налякали заяви Макрона і Кемерона про війська в Україні та удари по РФ
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території РФ.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії".

Реклама:

Деталі: Речник лідера Кремля  заявив, що це веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - зазначив Пєсков.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив свою думку про введення західних військ в Україну, та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто про це замислитись.
  • Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.

Теми: РосіяУкраїнаФранціяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Росія
Брехня – це найжахливіший злочин, який Росія скоює в Європі прямо зараз 
Британська розвідка: Росіяни розосередили 40 літаків після удару по аеродрому "Кущевська"
Як світ може допомогти звільнити журналістів з російського полону
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: