Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території РФ.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії".

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Деталі: Речник лідера Кремля заявив, що це веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - зазначив Пєсков.

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