Кремль налякали заяви Макрона і Кемерона про війська в Україні та удари по РФ
Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території РФ.
Джерело: пропагандисти "РИА "Новости"
Пряма мова Пєскова: "Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії".
Деталі: Речник лідера Кремля заявив, що це веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".
"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - зазначив Пєсков.
Що було раніше:
- Перед цим президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив свою думку про введення західних військ в Україну, та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто про це замислитись.
- Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.