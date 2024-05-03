Зеленський у Хмельницькому обговорив питання безпеки АЕС

Президент Володимир Зеленський нараду на Хмельниччині щодо безпекової ситуації і обговорив, зокрема, безпеку Хмельницької АЕС.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Провів нараду на Хмельниччині щодо безпекової ситуації та захисту наших людей. Обговорили також соціально-економічну ситуацію, захист об’єктів критичної інфраструктури, відновлення енергетики. Призначив нового голову Хмельницької ОВА – Сергія Тюріна.

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Були детальні доповіді щодо ППО і РЕБ в області – на ключових обʼєктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих обʼєктів, які були пошкоджені російськими ударами".

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Деталі: Також у Хмельницькому Зеленський відвідав воїнів, які лікуються після поранень.

Окремо президент зустрівся з курсантами Академії Державної прикордонної служби України.