Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин (ТРО –ред.), троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

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Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією".

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про наступних фігурантів:

Олег Левченко (фракція "Європейська солідарність"),

Михайло Терентьєв (фракція "УДАР"),

Ігор Хацевич, (фракція "Європейська солідарність"),

Олексій Шпак, помічник депутата Хацевича.

Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою, а керівник апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні.

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Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень.

Що передувало: Про те, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, стало відомо в серпні 2023 року.