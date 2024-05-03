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Очільник МЗС Британії проти того, щоб "солдати НАТО вбивали російських військових"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 травня 2024, 16:52
Очільник МЗС Британії проти того, щоб солдати НАТО вбивали російських військових
Девід Кемерон. фото з Facebook політика

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон висловив застереження щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі теоретичного прориву російських сил.

Джерело: Кемерон в інтерв'ю Sky News під час візиту до Львова 3 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку міністра, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російськими силами буде "небезпечною ескалацією".

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"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", – вважає він.

Окремо голова британського МЗС зазначив, що у Європи є "два варіанти майбутнього". В одному українські сили з західною зброєю здатні витіснити російських загарбників і забезпечити "справедливий мир".

"Майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, на мою думку, є дуже небезпечним", – так Кемерон описав другий сценарій, додавши, що нині світ перебуває в "абсолютно вирішальному переломному моменті".

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Що передувало: Наприкінці лютого 2024 року після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. 

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.

Читайте також: Франція веде війська у "коаліцію рішучих". Як Макрон опановує нову роль у допомозі Україні.

Теми: Велика БританіявійнаНАТОРосія
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