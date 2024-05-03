У квітні окупанти 444 рази скидали на ЗСУ боєприпаси з хімічними речовинами

Від початку повномасштабного вторгнення Росія майже 2 тисячі разві застосувала боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, у квітні поточного року було зафіксовано 444 випадки.

Джерело: командування Сил підтримки ЗСУ, Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період (березень 2024 року -ред.)".

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Деталі: Загалом Силами оборони України за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадків застосувань Російською Федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни, наголошують у Генштабі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказав, що російські війська застосували проти Збройних сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.