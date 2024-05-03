Голова ЦВК вважає, що для повоєнних виборів потрібні будуть нові закони

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю "Укрінформу", що Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні.

Джерело: Діденко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна".

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Деталі: Діденко зазначає, що країні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні. Зокрема, потрібен певний період для підготовки виборів.

Також Діденко зазначив, що у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували пропозиції про зміну виборчого законодавства щодо підготовки повоєнних виборів. Наприклад, пропонували збільшити цей строк з 1 місяця до 6.

Нагадаємо:

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У вересні-жовтні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо проведення виборів. За його результатами, абсолютна більшість вважає, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.

В середині листопада 2023 року всі політичні сили, представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Під документом стоять підписи зокрема Давида Арахамії від фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарність", Олександри Устінової від "Голосу" та представників інших депутатських груп.