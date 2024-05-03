Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Голова ЦВК вважає, що для повоєнних виборів потрібні будуть нові закони

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 19:00
Голова ЦВК вважає, що для повоєнних виборів потрібні будуть нові закони
фото: Facebook/ Oleg Didenko

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв’ю "Укрінформу", що Україні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні.

Джерело: Діденко в інтерв’ю "Укрінформу" 

Пряма мова: "У нас є законодавство, яке передбачає, що протягом місяця, в іншому випадку трьох місяців, мають бути призначені вибори. Проте усі ці норми писалися в умовах мирного часу. Створюючи їх, законодавець не міг передбачити тих обставин, в яких ми зараз живемо, і масштаби наслідків, які спричинила повномасштабна війна".

Реклама:

Деталі: Діденко зазначає, що країні знадобиться додаткове врегулювання питання проведення повоєнних виборів на законодавчому рівні. Зокрема, потрібен певний період для підготовки виборів.

Також Діденко зазначив, що у Центральній виборчій комісії ще 2022 року підготували пропозиції про зміну виборчого законодавства щодо підготовки повоєнних виборів. Наприклад, пропонували збільшити цей строк з 1 місяця до 6.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У вересні-жовтні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо проведення виборів. За його результатами, абсолютна більшість вважає, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.

В середині листопада 2023 року всі політичні сили, представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Під документом стоять підписи зокрема Давида Арахамії від фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарність", Олександри Устінової від "Голосу" та представників інших депутатських груп.

Теми: вибориУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
вибори
"Я змагаюся з 6-річною дитиною": Байден пожартував про Трампа
У США заявили про докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори
Євродепутатка: У разі успіху "голосів Кремля" на виборах підтримка України може зменшитись
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: