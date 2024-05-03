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Зеленський: Обмін полоненими "всіх на всіх" можливий в межах Саміту миру

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 21:04
Зеленський: Обмін полоненими всіх на всіх можливий в межах Саміту миру
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий не тільки після закінчення війни, а й в межах Саміту миру.

Джерело: Зеленський під час виступу перед прикордонниками в Хмельницькому

Пряма мова: "Бажано обміняти всіх на всіх. Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони ідуть повільніше, ніж хотілося б. Про обмін "всіх на всіх" деякі кажуть: "тільки після закінчення війни". Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що в нас є можливість спробувати це зробити раніше. Є практичний майданчик на Саміті миру 15-16 червня".

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Деталі: За словами Зеленського в України є три пріоритетні питання на  Саміті: енергетична безпека, ядерна безпека; вільного судноплавства і не блокування морів і питання обміну "всіх на всіх" і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.

Що передувало: 

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

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Теми: Зеленськийполоненіобмін
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