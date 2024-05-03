Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ОП: Переговорну позицію після мирного саміту в червні передадуть Росії

Анастасія ПроцП'ятниця, 3 травня 2024, 17:46
ОП: Переговорну позицію після мирного саміту в червні передадуть Росії
Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Фото: Facebook/Sergii Nykyforov

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Джерело: Deutsche Welle, Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Деталі: У відповідь на прохання DW прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького Никафоров заявив, що Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії.

Реклама:

В коментарі УП він уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій "за окремими пунктами формули миру".

Пряма мова Никифорофа: "Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist 2 травня заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. Він вважає, що такі війни можуть закінчуватися лише договорами.
  • 2 травня президент Володимир Зеленський заявив, що на саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів.
  • 4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Теми: РосіяУкраїнаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: "тривало і предметно"

Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Ввечері обмежать енергопостачання промисловості й бізнесу

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 

фотоКличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням "Почесний громадянин Києва"

Усі новини...
У квітні окупанти 444 рази скидали на ЗСУ боєприпаси з хімічними речовинами
Очільник МЗС Британії проти того, щоб "солдати НАТО вбивали російських військових"
РосЗМІ: В Україні ліквідували російського спецназівця, який вбивав мирних ще у Чечні
РФ вдарила по Харкову КАБами: загинула жінка, ще двоє людей постраждали
Останні новини
19:48
У Шевченка відреагували на затримання футболіста Хуста
19:40
На тлі нових атак РФ Британія дасть додаткові 23 млн євро на відновлення енергетики України
19:38
Президент Литви проти ідеї позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС
19:37
Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
19:34
Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА
19:19
Голова Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю
19:18
Проти Google у Британії подали позов на 17 мільярдів доларів через онлайн-рекламу
19:12
відеоЗеленський до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом вручив ордени рідним загиблих Героїв України
18:58
У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу
18:56
Держава придбала понад 10 тисяч безпілотників на мільярд гривень через Prozorro Market
Усі новини...
Реклама:
Реклама: