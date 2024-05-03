ОП: Переговорну позицію після мирного саміту в червні передадуть Росії

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Джерело: Deutsche Welle, Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді"

Деталі: У відповідь на прохання DW прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького Никафоров заявив, що Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії.

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В коментарі УП він уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій "за окремими пунктами формули миру".

Пряма мова Никифорофа: "Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру".

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