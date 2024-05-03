Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В Україні була повітряна тривога: вчетверте за день через МіГ-31К

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 травня 2024, 21:48
В Україні була повітряна тривога: вчетверте за день через МіГ-31К
Російський винищувач МіГ-31. Фото - Вікіпедія

О 21:45 3 травня в Україні пролунала четверта за день повітряна тривога. Причина – МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Реклама:

О 22:06 повітряники повідомили про ракету з півдня курсом Камʼянське.

О 22:36 оголосили відбій тривоги.

Що передувало: По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.

ВІДЕО ДНЯ

О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.

О 20:36 3 травня в усіх областях України оголошували третю за день повітряну тривогу. 

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив по телефону з Орбаном: "тривало і предметно"

Вірменія відмовилась давати гроші ОДКБ

Посли ЄС зробили останній крок до надання Україні коштів від заморожених активів РФ

Ввечері обмежать енергопостачання промисловості й бізнесу

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 

фотоКличко нагородив Залужного і Ліну Костенко званням "Почесний громадянин Києва"

Усі новини...
повітряна тривога
В Україні була третя за день повітряна тривога: злітав МіГ-31К
По всій Україні знову була тривога: вдруге злітав МіГ-31К
По всій Україні лунала повітряна тривога
Останні новини
19:48
У Шевченка відреагували на затримання футболіста Хуста
19:40
На тлі нових атак РФ Британія дасть додаткові 23 млн євро на відновлення енергетики України
19:38
Президент Литви проти ідеї позбавлення Грузії статусу кандидата на вступ в ЄС
19:37
Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
19:34
Немає навіть теоретичних підстав говорити про евакуацію з Харкова – очільник ОВА
19:19
Голова Пентагону підтвердив призупинення партії військової допомоги Ізраїлю
19:18
Проти Google у Британії подали позов на 17 мільярдів доларів через онлайн-рекламу
19:12
відеоЗеленський до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом вручив ордени рідним загиблих Героїв України
18:58
У Києві перейменували проспект Правди на Європейського Союзу
18:56
Держава придбала понад 10 тисяч безпілотників на мільярд гривень через Prozorro Market
Усі новини...
Реклама:
Реклама: