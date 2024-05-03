В Україні була повітряна тривога: вчетверте за день через МіГ-31К
П'ятниця, 3 травня 2024, 21:48
О 21:45 3 травня в Україні пролунала четверта за день повітряна тривога. Причина – МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
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О 22:06 повітряники повідомили про ракету з півдня курсом Камʼянське.
О 22:36 оголосили відбій тривоги.
Що передувало: По всій території України о 15.07 3 травня оголошували повітряну тривогу через активність російської авіації, зокрема МіГ-31К. Вона тривала 26 хвилин.
ВІДЕО ДНЯ
О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.
О 20:36 3 травня в усіх областях України оголошували третю за день повітряну тривогу.