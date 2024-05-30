Росіяни запускали "Шахеди" на територію України
Пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу російських ударних БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:14 повідомили, що загроза ударних БпЛА є в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
О 23:33 попередили про групи "Шахедів" на Дніпропетровщині – у напрямку Дніпра та Харківщини.
Вже о 23:40 повідомили про БпЛА в районі Дніпра. О 23:47 написали також про чергову групу ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровщини.
О 23:51 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Також у Миколаївській області рух ударних БпЛА з Херсонщини.
Дослівно ПС о 23:53: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини".
00:09: "Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА з Кіровоградщини".
00:21: "Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.
3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.
4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси".
00:54: "Дніпро - в районі міста ворожі БпЛА".
00:58: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини".
1:01: "Черкаська область - група ударних БпЛА з Кіровоградщини у вашому напрямку".
1:15: "Група БпЛА на Одещині та Черкащині, рухається північно-західному напрямку на Вінниччину".
1:25: "Київщина - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Черкащини".
1:50: "