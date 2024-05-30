Росіяни запускали "Шахеди" на територію України

Пізно ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу російських ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:14 повідомили, що загроза ударних БпЛА є в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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О 23:33 попередили про групи "Шахедів" на Дніпропетровщині – у напрямку Дніпра та Харківщини.

Вже о 23:40 повідомили про БпЛА в районі Дніпра. О 23:47 написали також про чергову групу ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:51 стало відомо про чергову групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Також у Миколаївській області рух ударних БпЛА з Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ПС о 23:53: "Миколаївська область, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини".

00:09: "Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА з Кіровоградщини".

00:21: "Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.

2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.

3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.

4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси".

00:54: "Дніпро - в районі міста ворожі БпЛА".

00:58: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини".

1:01: "Черкаська область - група ударних БпЛА з Кіровоградщини у вашому напрямку".

1:15: "Група БпЛА на Одещині та Черкащині, рухається північно-західному напрямку на Вінниччину".

1:25: "Київщина - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Черкащини".

1:50: "Житомирщина та Хмельниччина - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Вінниччини".

2:23: ""Шахеди" на Полтавщині, в районі Кременчука".

2:37: "Наразі БпЛА типу "Shahed" спостерігаються в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях, прямують західним та північно-західним курсом".

3:28: "Київщина - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Черкащини".

3:47: "Наразі БпЛА типу "Shahed" спостерігаються у Вінницькій та Хмельницькій областях, прямують західним та північно-західним курсом".

4:45: "БпЛА "Shahed" в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів".

Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.